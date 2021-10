Gronau. 1921 verbrachte die Künstlerin Käthe Kollwitz einige Wochen in Gronau. Aus dieser Zeit sind Tagebuchaufzeichnungen erhalten, die einen Einblick in ihren Aufenthalt geben. Ihren Besuch nehmen die Stadtteildokumentation und die evangelische Kirchengemeinde zum Anlass, zu einer Veranstaltung in die Kirche Gronau einzuladen, am Sonntag, 7. November, 17 Uhr: „Begegnung mit Käthe Kollwitz“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Besucher erfahren etwas über Leben und Werk der Künstlerin (Referentin Anastasia Schmidt). Norbert Hebenstreit wird über die damaligen Umstände berichten, die Käthe Kollwitz nach Gronau geführt haben. Ursula Teschner liest aus den Tagebüchern und Briefen. Die musikalische Begleitung übernimmt Ulrike Lamadé (Flöte).

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass die 3 G-Regel gilt. red