Begegnung mit Eseln in Rodau

Bensheim. Der Esel ist von der Weihnachtskrippe kaum wegzudenken, er gehört wie der Ochse neben den Hauptfiguren Maria, Josef und dem Jesuskind einfach dazu.

Und so passt es gut, dass uns kurz vor Weihnachten der Lebendige Adventskalender der Familienkirche zu den Eseln führt, die am Begegnungshof der Sonnenkinder in Rodau leben.

Insbesondere Familien eingeladen

Um 18 Uhr wird dort eine weihnachtliche Geschichte zu hören und zu sehen sein und natürlich spielt dabei ein Esel eine wichtige Rolle. Vor allem Familien mit Kindern sind dazu eingeladen. red