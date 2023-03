Begegnung an der „Wunder-Bar“

Bensheim. Der katholische Pastoralraum Bensheim-Zwingenberg lädt für Sonntag (19.) um 17.30 Uhr zu einem weiteren Begegnungsabend innerhalb der Reihe „Wunder-Bar“ in das Pfarrzentrum von Sankt Georg, Marktplatz 10.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Oh, mein Gott“ ist das Thema des offenen Treffs, bei dem es um stimmige und gefährliche Gottesbilder sowie eigene und fremde Gotteserfahrungen geht. Die Gäste erhalten Impulse, aber auch die Gelegenheit, über das Thema zwanglos miteinander ins Gespräch zu kommen. Zu dem Treffen an der „Wunder-Bar“ sind alle Interessierten willkommen. Weitere Termine innerhalb der österlichen Buß- und Fastenzeit, an dem sich rund um die Bar getroffen wird, sind jeweils wieder um 17.30 Uhr am 26. März im Pfarrzentrum Sankt Bartholomäus in Fehlheim und am 2. April wieder im Pfarrzentrum Sankt Georg. mb