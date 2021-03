Am nördlichen Ende des Bahnhofsgebäudes findet sich über einem Fenster die schöne Aufschrift „Expressgutabfertigung“. Allein schon der Klang des in Großbuchstaben direkt auf den Sandstein gepinselten Begriffs erinnert an längst vergangene Zeiten. Zwar gilt nach wie vor: Komposita, also aus mehreren Hauptwörtern bestehende Zusammensetzungen, werden zusammengeschrieben wie der legendäre Donaudampfschiffahrtsgesellschaftskapitän. Heute neigt man aber dazu, sehr lange Wörter mittels Bindestrichen sinnvoll zu unterteilen, wenn nicht gar von vornherein kürzere Begriffe, Abkürzungen oder Anglizismen zu gebrauchen.

Welche Lösung man am Bensheimer Bahnhof gefunden hätte, wird man nie erfahren – denn es gibt zwar noch die Aufschrift am Gebäude und die entsprechende metallene Übergaberampe mit vielen, vielen Gebrauchsspuren, aber die Sache selbst ist inzwischen ad acta gelegt. Expressgut (damals bei Verwendung von Kleinbuchstaben übrigens noch „Expreßgut“ geschrieben) wurde wie Reisegepäck im Gepäckwagen von Reisezügen befördert, anders als das „Stückgut“, das in Güterzügen transportiert wurde.

Jedermann konnte seine Lieferung direkt am Bahnhof abgeben, an einem eigenen Schalter oder, bei kleineren Bahnhöfen, einfach am Gepäck- oder Fahrkartenschalter. Mit dem Wegfall der Gepäckwagen an den Zügen wurde auch der Expressguttransport eingeschränkt und 1990 schließlich komplett eingestellt.

Die „Enzyklopädie des Eisenbahnwesens“ (1912 – 1923) hielt zum Thema Expressgut unter anderem Folgendes fest: „Diese dem Gepäcktransport ähnliche Beförderungsart wurde im Jahre 1875 von mehreren süddeutschen Eisenbahnverwaltungen im Wettbewerb mit der Post eingeführt; ihre Bedeutung liegt darin, daß sie eine besonders rasche Bedienung und die Aufgabe noch in späten Abendstunden, den Bezug in frühen Morgenstunden ermöglicht.“

Wie lang der Expressgutschalter in Bensheim bestand, konnte eine erste Recherche nicht klären. Vielleicht ist der Standort an der nordöstlichen Ecke, dessen Reste wir heute noch sehen können, erst nach dem Zweiten Weltkrieg eingerichtet worden. Das legen einerseits die Formen der Buchstaben nahe – in den 1950er Jahren wollte die Deutsche Bundesbahn ein einheitliches Erscheinungsbild der Bahnhöfe auch durch die flächendeckende Verwendung einer in Großbuchstaben geschriebenen Grotesk-Schrift erzielen.

Einen späteren Einbau belegen auch alte Fotografien, auf denen an der Stelle des späteren Expressgutschalters nur ein kleines Rundbogenfenster zu sehen ist. Über dem großen rechteckigen Fenster erkennt man aber noch heute die senkrechten Steine des Sturzes, der zu dem kleineren Fenster gehört hatte. Allerdings ist das vergrößerte Fenster sehr sorgfältig an die alte Architektur angepasst worden, etwa in der Verwendung des roten Sandsteins und in der Form der Profile.

Das kleine rundbogige Fenster hatte zu einem Ruheraum gehört, der bei einem Umbau des Bahnhofsgebäudes um das Jahr 1900 vorgesehen worden war. Damals wurde das zweifarbige Sandsteingebäude der 1846 eröffneten Main-Neckar-Bahn, das zu den ältesten vollständig erhaltenen in Hessen zählen soll, erheblich erweitert.

Neun Fensterachsen gliederten zuvor die wohl nach Plänen Georg Mollers errichtete Fassade. Der Bau gehörte als größter zu den Typenentwürfen der Main-Neckar-Bahn, die man auch in Heppenheim oder Zwingenberg findet.

Die äußeren Fenster des ursprünglichen Gebäudes werden seit dem Umbau um 1900 von zwei mehreckigen Vorbauten an den Seiten verdeckt. An beiden Seiten wurden damals noch weitere Anbauten angefügt, die inzwischen mehrfach umgenutzt und auch baulich verändert wurden – irgendwann dann auch mal zur Einrichtung des Expressgutschalters.

Auch der Bahnhofsvorplatz, einst ein mit Pflanzen angelegtes Rondell, wurde umgestaltet. Wer heute auf den Bahnhof zuläuft, empfindet kaum noch etwas von der Symmetrie, die den Bau im Grunde prägt. Das Zentrum befindet sich dort, wo man noch heute von außen zum Fahrkartenschalter kommt. Früher gelangte man von hier aus direkt zu den Gleisen.

Das änderte sich nach 1910, als die Bahnstrecke im gesamten Stadtbereich und also auch im Bereich des Bahnhofs einige Meter höher gelegt wurde, um für den inzwischen bestehenden Autoverkehr Straßen-Unterführungen schaffen zu können.

Die bislang letzten Baumaßnahmen am Bensheimer Bahnhof dienten dem S-Bahn-tauglichen Ausbau mit der Erhöhung der Bahnsteige, einer Verlängerung der Bahnsteige für Fernzüge und der Barrierefreiheit.