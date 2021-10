Bedenken beim Bensheimer Bürgerhaus

Bensheim. Die Grünen treffen sich zur Fraktionssitzung heute (12.) und haben ab 20 Uhr Gudrun Frehse, die Senioren- und Behindertenbeauftragte der Stadt zu Gast. Sie wird sich und die Arbeit des Seniorenbeirats vorstellen. Die Grünen nutzen jetzt diese Gelegenheit des Austausches und der Information, weil am Donnerstag auch der neue Seniorenbeirat für die kommenden fünf Jahre gewählt wird. „Wir halten den Beirat und die Beauftragte für wichtig, weil es dadurch Ansprechpartner und Kümmerer für die Anliegen und Wünsche der älteren Menschen in der Stadt gibt“, sagt Fraktionsvorsitzende Doris Sterzelmaier.

In der Sitzung geht es auch um das Bürgerhaus. In Kürze soll es eröffnet werden. Dem neuen Pächter könne man alles Glück wünschen, um das Haus erfolgreich zu führen. Viele begreifen das Bürgerhaus als eine Art „Gemeinschaftshaus“ für die Kernstadt. Jedoch gibt es schon Bedenken wegen der Höhe der Raummieten für Nutzer, die keine Gewerbetreibenden sind, wie Vereine. „Es wird sich zeigen, ob es eine Akzeptanz in der Bevölkerung zum Betreiber-Konzept gibt oder ob von politischer Seite nachgesteuert werden muss“, betont die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Kira Knapp.

Weiterhin wird die Stadtverordnetenversammlung nachbereitet. Warum eine Bürgerinfoveranstaltung zum Bebauungsplan Seegenberg in Schönberg von der Koalition abgelehnt wurde, können wir nicht verstehen, meint Thomas Götz, der Vorsitzende des Bau-, Umwelt- und Planungsausschusses. Die Grünen treffen sich zur Beratung im Präsenzhof, Bahnhofstraße, zum öffentlichen Teil ab 20 Uhr können Gäste hinzukommen. Wegen des beschränkten Platzangebots bitten sie um vorherige Anmeldung bei Moritz Müller unter: m.mueller@gruene-bensheim.de. red