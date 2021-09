Bebauung an der Bensheimer Kalkgasse in geregelten Bahnen

Von Dirk Rosenberger

Bensheim. Erfrischend kurz und weitgehend harmonisch verlief die jüngste Sitzung des Bauausschusses - und das, obwohl mehrere Themen auf der Tagesordnung standen, die durchaus Diskussionspotenzial gehabt hätten. Da sich die Fraktionen aber weitgehend einig waren, konnten die Beschlüsse ohne zeitraubende Auseinandersetzungen auf den Weg gebracht werden.

Im Bauausschuss ging es – wie zuvor im Ortsbeirat Mitte – um die Verkehrssituation auf der Friedhofstraße auf Höhe des Euler-Geländes. © Neu

Stubenwald: Die Verlagerung der Auerbacher Firma Sanner beschäftigt die Gremien planungsrechtlich nach wie vor. Abgestimmt werden musste über einen Nachtrag zum städtebaulichen Vertrag, die Änderung des Flächennutzungsplans sowie die Änderung und Erweiterung des Bebauungsplans samt Satzungsbeschluss. Kurz besprochen wurde außerdem ein Änderungsantrag der BfB zum Bebauungsplan. „Wir sind der Meinung, dass diese Punkte berücksichtigt werden müssen“, begründete Norbert Koller. In zwei Fällen sah das eine Mehrheit im Ausschuss ebenso. So dürfen für die Außenbeleuchtung nur Lampen, die nach unten strahlen mit warmweißen LED (unter 3000 Kelvin) verwendet werden, um de Anziehungskraft der Beleuchtung für Insekten zu minimieren. Außerdem wurde einstimmig festgelegt, dass bei Zäunen ein Bodenabstand von zehn Zentimetern einzuhalten ist und auf Mauersockel verzichtet werden soll - um Kleinsäuger (wie Nagetiere) zu schützen.

Keine Mehrheit gab es für den Vorstoß, Photovoltaikanlagen auf mindestens 50 Prozent der Dachflächen festzuschreiben. Die Grünen unterstützten naturgemäß das Ansinnen, die Koalition aus CDU, SPD und FDP lehnte ab. „Das Vorhaben ist unter Klimaschutzaspekten ausreichend bedacht“, kommentierte Petra Jackstein (CDU). Abgelehnt, bei einer Ja-Stimme der BfB, wurde der Vorschlag, die geplante Bebauung um 50 Meter nach Westen zu verschieben.

Die Naturschutzverbände hatten dies in Spiel gebracht, um ein schützenswertes Wäldchen zu erhalten. Diplom-Ingenieur Michael Schweiger vom zuständigen Fachbüro erläuterte allerdings, dass die Gebäude nicht direkt an das Wäldchen grenzen würden. Auch gebe es keine Wanderungsbewegungen von Tieren in diesem Bereich. „Eine Verlagerung macht keinen Sinn und ist auch ökologisch nicht gegründet“, so Schweiger. Losgelöst vom Änderungsantrag wurde den drei Verwaltungsvorlagen bei jeweiliger Ablehnung der Grünen zugestimmt.

Kalkgasse: An der Kalkgasse Richtung Kirchberghäuschen soll es künftig keine ausladende Bebauung mehr geben. Die Stadt ist bekanntlich ein gebranntes Kind. Richten soll es nun ein Bebauungsplan, den Aufstellungsbeschluss hat der Ausschuss einstimmig befürwortet. Die Verwaltung wäre dadurch in der Lage, bei weiteren Vorhaben Grenzen zu setzen und Vorgaben zu machen. Nachgefragt wurde von Norbert Koller (BfB), wie es um eine mögliche Erweiterung des Hospiz Bergstraße steht - und ob das benachbarte Gebäude der Maria-Ward-Schwestern eine Alternative wäre. Erste Stadträtin Nicole Rauber-Jung bestätigte den gestiegenen Platzbedarf der Einrichtung. Ob das Ordenshaus eine Option ist, „kann ich nicht beurteilen. Aber es gibt Gespräche“. Die Baudezernentin verdeutlichte zudem, dass zur Erschließung des Gebiets sicherlich keine neue Straße angelegt werde. Die vorhandene Zufahrt könnte aber ausgebessert werden, so dass beispielsweise durch Ausweichbuchten der Begegnungsverkehr erleichtert wird.

Wormser Straße: Auf dem ehemaligen EKZ-Gelände wird seit geraumer Zeit gebaut. In einem der neun Mehrfamilienhäuser an der Ecke Moselstraße sollen 25 Sozialwohnungen entstehen, außerdem war bisher eine Bäckerei mit Café im Erdgeschoss angedacht. Davon hat der Investor aber mittlerweile Abstand genommen, weil es im Umfeld genug Geschäfte gibt. Der Ausschuss stimmte dem Ansinnen und den damit verbundenen planungsrechtlichen Änderungen zu. Ob in diesem Zuge auch die vier Kurzzeit-Parkplätze vor dem Hauseingang gestrichen werden können, will die Erste Stadträtin mit dem Bauträger BPD abklären. Der Vorschlag von Peter Leisemann (FWG), die Unterführung nun doch nicht zuzuschütten, stieß bei den anderen Fraktionen auf keine Begeisterung. „Die wird ohnehin kaum genutzt, die kann weg“, argumentierte Bernhard Stenger (CDU).

Euler-Gelände: Die Verkehrssituation auf der Friedhofstraße ist seit Jahren ein Dauerbrenner. Eine Verkehrszählung im Mai, angestoßen durch einen FDP-Antrag, den die Stadtverordnetenversammlung im September 2020 angenommen hatte, brachte keine belastbaren Resultate - Corona-Pandemie und Baustellen-Situation lassen grüßen. Dass auf Grundlage der erhobenen und kaum aussagekräftigen Daten kein Optimierungskonzept erstellt werden soll, versteht sich fast von selbst und wurde auch vom Bauausschuss einstimmig so bewertet. Kira Knapp (Grüne) wollte allerdings wisse, wie man überhaupt auf die Idee kommen konnte, unter diesem Rahmenbedingungen eine Analyse zu starten - und nicht auf das Ende der Pandemie gewartet hat. Erste Stadträtin schob die Verantwortung der „alten“ Stadtverordnetenversammlung zu, „die uns beauftragt hatte, schnell ein Konzept vorzulegen. Das war keine Idee von uns.“

Thorsten Eschborn (FDP) wies darauf hin, dass man den Zeitraum „nach Corona“ schlecht terminieren könne. „Die Anwohner müssen vielleicht akzeptieren, dass die subjektive Wahrnehmung eine andere ist als die objektive Lage.“ Immerhin habe man nun konkrete Zahlen vom Ist-Zustand.

Zu den Akten gelegt wird die Problematik aber nicht. Im Mobilitätskonzept, für das sich die Verwaltung zum Jahresende die Zustimmung der Kommunalpolitik holen will, soll der Bereich erneut betrachtet werden. Die Erste Stadträtin verspricht sich einiges von diesem Konzept zur Beurteilung des künftigen Verkehrs in Bensheim.