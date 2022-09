Beatles-Songs in Hochstädten

Hochstädten. Am Samstag, 24. September, 20 Uhr, gastierte die Beatles-Cover-Formation „Lonely Hearts Club Band“ mit ihrem Programm „50 Jahre The Beatles – Let it be“ im Hochstädter Haus. Mit von der Partie ist der Autor und Radio-Moderator Volker Rebell.

Und so beschreibt Volker Rebell die „Lonely Hearts Club Band“: „Die sechs Vollblutmusiker verblüffen als präzise eingespieltes Team mit genauer Kenntnis der Beatles-Aufnahmen. Mit exzellentem Lead- und Satzgesang wagen sie sich selbst an die besonderen Höhepunkte im Beatles-Songkatalog und interpretieren authentisch vor allem auch die als unspielbar geltenden Songs der Beatles-Studio-Phase.“

Let ist be ist das zwölfte und letzte Studioalbum der britischen Gruppe, das am 8. Mai 1970 in Großbritannien veröffentlicht wurde. Obwohl es zum größten Teil bereits vor dem Album „Abbey Road“ eingespielt wurde, erschien es erst danach, parallel zum gleichnamigen Film.

Der Kartenvorverkauf erfolgt über ZTIX. Zudem können Tickets an der Abendkasse eine Stunde vor Beginn gekauft werden. gs