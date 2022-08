Am Samstag, 24. September, 20 Uhr, gastiert die Beatles-Cover-Formation Lonely Hearts Club Band mit ihrem Programm „50 Jahre The Beatles – Let it be“ im Hochstädter Haus. Mit von der Partie ist der Autor und Radio-Moderator Volker Rebell. Der für vergangenen November geplante Auftritt der Band musste bekanntermaßen Corona-bedingt abgesagt werden.

