BdV nimmt Arbeit wieder auf

Bensheim. Nach langer pandemiebedingter Pause hat sich jetzt der Vorstand der Bensheimer BdV-Gruppe wieder getroffen, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen.

Leider musste Vorsitzende Brigitte Sattler diesbezüglich auch gleich wieder eine Absage verkünden, allerdings nicht wegen Corona, sondern wegen der aktuellen Kriegsereignisse in der Ukraine und deren Auswirkungen. Sattler hatte zwischenzeitlich für September eine Busreise nach Görlitz, Hirschberger Tal und Krakau organisiert, die leider nicht stattfinden kann.

Die Zeit der Untätigkeit soll für die BdV-Ortsgruppe jetzt aber vorbei sein, zumal in diesem Jahr auch Neuwahlen des Vorstandes anstehen. Dazu lädt der Vorstand die Mitglieder sowie interessierte Gäste für Donnerstag, 9. Juni, zur Mitgliederversammlung in die „Vetters Mühle“ nach Zell ein. Beginn ist um 14 Uhr.

Aufnehmen will der Vorstand auch wieder die monatlichen Treffen im Nebengebäude des Franziskushauses (Zugang Obergasse 9). Jeden dritten Montag im Monat trifft sich der Bensheimer BdV-Vorstand ab 14 Uhr zu einer offenen Sitzung. Das nächste Treffen am 18. April fällt wegen Ostern aus, so dass der Vorstand vor der Mitgliederversammlung erst am 16. Mai wieder zusammenkommt.

Mit großen Interesse wurde in der Vorstandssitzung die Presseveröffentlichung über die aktuelle Entscheidung des Landes Hessen zur wissenschaftlichen Aufarbeitung der Kultur und Geschichte der Vertriebenen und Spätaussiedler verfolgt. Das soll mit einem gemeinsamen Projekt der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) und dem Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung – Institut der Leibniz-Gemeinschaft erfolgen. Für den Schwerpunktbereich „Historische Erinnerung und kulturelles Erbe – Vertriebene und Spätaussiedler in Hessen seit 1945“ stellt das Land Hessen von 2022 bis 2026 jährlich 300 000 Euro zur Verfügung.

Die Leitung der aus vier Personen bestehenden Arbeitsgruppe wird Prof. Peter Haslinger übernehmen, der sich als Historiker bereits intensiv mit dem Themengebiet Flucht und Vertreibung beschäftigt hat. Er ist sowohl an der JLU als auch am Herder-Institut verankert und weiß um die Notwendigkeit eines solchen Projektes.

„Die Zeit drängt“, macht Prof. Haslinger in einer Veröffentlichung des Herder-Instituts darauf aufmerksam, dass die Überlieferung wegen des in den kommenden Jahren anstehenden Generationswechsels droht, verloren zu gehen. Der sich abzeichnende Übergang von der Erlebnis- zur Erinnerungsgeneration eröffne für noch etwa zehn Jahre ein letztes Zeitfenster für die Forschung im Bereich Erinnerungskultur und die Arbeit mit Zeitzeugen, so der Historiker.

Dieses interessante wissenschaftliche Projekt möchte die Bensheimer BdV-Ortsgruppe gerne zum Inhalt einer Veranstaltung in der zweiten Jahreshälfte machen und dazu einen entsprechenden Referenten einladen. red