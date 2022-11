BdV fährt am Freitag nach Erbach

Bensheim. Brigitte Sattler, Vorsitzende des BdV Bensheim, erinnert nochmals an den Theaterabend am Freitag (18.) in Erbach. In der dortigen Werner-Borchers-Halle wird das diesjährige Musical der Musikschule Odenwald, „Das Mannheimer Dschungelbuch“, aufgeführt.

Für die Fahrt nach Erbach hat Brigitte Sattler einen Bus organisiert, der am Freitag pünktlich um 13.45 Uhr am Busbahnhof in Bensheim abfährt. Es wird um rechtzeitiges Erscheinen gebeten, da man pünktlich in Erbach sein möchte, wo ab 15 Uhr eine besondere Stadtführung auf die Teilnehmer wartet.

Bis zum Beginn des Musicals um 19 Uhr besteht dann auch die Möglichkeit, im Restaurant „Am Sportpark“, das sich im gleichen Haus befindet wie die Werner-Borchers-Halle, zu Abend zu essen. Für Rückfragen kann man sich bei Brigitte Sattler, Telefonnummer 06251/39303 melden. red