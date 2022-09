BdV bereitet Termine vor

Bensheim. Die Vorbereitung kommender Veranstaltungen stand im Mittelpunkt der jüngsten Vorstandssitzung des BdV-Ortsverbandes Bensheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So plant der Ortsverband unter der Voraussetzung, dass sich die Pandemiesituation nicht wieder zuspitzt, im Frühjahr eine Europäische Tafelrunde. Die letzte Veranstaltung dieser Art war im Februar 2020 unter dem Motto „Russische Medizin trifft russische Romantik“ im Allee-Hotel in Bensheim.

Ausgewählt werden muss für die Tafelrunde 2023 noch ein Veranstaltungsraum, da das Hotel nicht mehr zur Verfügung steht und der Referent ist noch nicht abschließend geklärt. Hier stehen einige interessante Themen zur Auswahl.

Weihnachtsfeier am 8. Dezember

Mehr zum Thema Bensheim Bürgerhilfe wandert im Fürstenlager Mehr erfahren

Festgelegt wurde aber schon der Termin für die diesjährige Weihnachtsfeier des Ortsverbandes. Mitglieder und interessierte Gäste sind dazu für Donnerstag, 8. Dezember, ab 14 Uhr in die Vetters-Mühle nach Zell eingeladen.

Hingewiesen wurde auf die Landeskulturtagung der Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen am 22. und 23. Oktober in Wiesbaden-Naurod, an der einige Mitglieder des BdV-Vorstandes teilnehmen werden. Das nächste Treffen des Vorstandes, zu dem interessierte Gäste willkommen sind, ist am Montag, 17. Oktober. Beginn ist um 14 Uhr im Nebenraum des Franziskushauses (Eingang Obergasse). red