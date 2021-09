Bayrischer Biergarten statt Wiesn-Gaudi in Fehlheim

Fehlheim. Es ist noch nicht lange her, da wurde in Fehlheim im Festzelt am Sportplatz immer am dritten September-Wochenende eine zünftige Wiesn-Gaudi gefeiert. Hunderte Menschen kamen zusammen, um nach Münchner Vorbild Oktoberfest zu feiern. Dann kam Corona. Nachdem im vergangenen Jahr die zehnte Fehlheimer Wiesn-Gaudi Pandemie-bedingt ausfallen musste, entschloss man sich in diesem Jahr, eine „Light-Version“ zu veranstalten, um kein finanzielles Risiko einzugehen, falls kurzfristig die Veranstaltung wegen steigendem Inzidenzwert hätte ausfallen müssen.

Statt Festzelt gab es am vergangenen Wochenende einen bayrischen Biergarten am Sportplatz des VfR Fehlheim. Musikalisch wurde das fröhliche Zusammenkommen von DJ Werner begleitet.

Und nicht nur die Wetterbedingungen waren beim Start am Samstag perfekt, auch der 2:1-Heimsieg im Derby gegen die FSG Riedrode sorgte für ausgelassene Freude bei den Feierlustigen – wenn sie nicht gerade aus Riedrode kamen. tn/Bild: Neu