Bensheim. Fortsetzungsgeschichten sind selten so spannend und interessant wie das Original. Was für das Kino mit wenigen Ausnahmen gilt, lässt sich auch auf den Straßenbau übertragen. Im Herzen der Stadt - zwischen Bahnhof und Ritterplatz - ließ die Verkehrsbehörde „Hessen Mobil“ am zweiten Wochenende in Folge die Baumaschinen rotieren.

Die vielbefahrene Rodensteinstraße wurde von

...