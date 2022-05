Baumaschinen in Bensheim erbeutet

Bensheim. Am Wochenende (20.-22.) haben sich Kriminelle gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer in Bensheim verschafft, der sich auf dem rückwärtigen Grundstück in der Platanenallee befand.

Aus dem Baucontainer wurden mehrere Baumaschinen gestohlen, wie die Polizei berichtet. Der Wert der gestohlenen Maschinen beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet oder Angaben zum Verbleib der Baumaschinen machen können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Kommissariat 41 in Heppenheim unter folgender Rufnummer 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.