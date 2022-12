Bauarbeiten in der Beinengutstraße

Bensheim. Der Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße (KMB) wird im Zeitraum vom 5. bis 13. Dezember in der Beinengutstraße 19/ Ecke Grüne Straße 2 einen Regenwasser-Hausanschluss und einen Sinkkasten-Anschluss erneuern. Des Weiteren wird in der Grünen Straße im Bereich Haus Nr. 2 ein vorhandener Kanalanschluss am Hauptkanal zurückgebaut.

Die Arbeiten werden in der offenen Bauweise durchgeführt. Das heißt, die Asphaltfläche der Fahrbahn und der westliche Gehweg werden aufgegraben, um die Anschlüsse freilegen zu können.

Vollsperrung und Umleitung

Im Bereich der Beinengutstraße/ Grüne Straße muss daher während der Bautätigkeit eine Vollsperrung eingerichtet werden. Die Umleitung erfolgt über die Friedens-/Frenay- bzw. Adelungenstraße. Das Zu- und Abfahren bis zur Baustelle ist für die Anwohner möglich. Für Fußgänger und Radfahrer wird die Durchfahrt dauerhaft gewährleistet sein.

Der KMB bittet um Verständnis, dass es im Zeitraum der Baumaßnahmen zu Einschränkungen kommen wird. Der KMB sowie die beauftragte Firma werden bemüht sein, diese Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. red