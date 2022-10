Basar für Kinderkleider in Bensheim

Bensheim. Der Winter steht vor der Türe und gerade in diesem schwierigen Jahr stehen Familien mit geringen finanziellen Mitteln besonders vor der Herausforderung, ihre Kinder für kalte Tage neu einzukleiden.

Private Anbieter gesucht

Aus diesem Grund sucht das Familienzentrum Personen, die beim Kinderkleiderbasar saisonale Kleidung für Kinder von zwei bis zwölf Jahren kostenlos anbieten.

Der Basar findet am Samstag, 22. Oktober, von 10 bis 13 Uhr im Café Storch, Hauptstraße 89, in Bensheim statt. Die bedürftigen Familien können sich dann das, was sie benötigen, unentgeltlich aussuchen und mitnehmen. Es sind zwölf Tische zu vergeben. Das Familienzentrum bittet um Verständnis, dass nur gut erhaltene Kleidung für die genannte Altersgruppe angeboten werden darf. Nicht losgewordene Kleidung könne man aufgrund mangelnder Lagerflächen nicht annehmen, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Für die Anmeldung oder bei Fragen können Interessierte Nadine Asmus über die Mail-Adresse partner@familienzentrum-bensheim.de kontaktieren. red