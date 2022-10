Barockmusik – inspiriert von der Liebe

Bensheim. Barockmusik steht im Mittelpunkt des nächsten Konzerts der Kunstfreunde Bensheim am Samstag, 15. Oktober, 20 Uhr, im Parktheater. „Inspired by Love“ – Inspiriert von der Liebe – lautet der Titel des Programms, das die Liebe in der Musik des barocken London zum Thema hat. Dargeboten werden unter anderem Arien, Kantaten und Sonaten von Händel, Pepusch und Corelli. Zu Gast im Parktheater sind die Sopranistin Dorothee Mields, Stefan Temmingh (Blockflöte), Domen Marincic (Viola da Gamba, Cello) und Wiebke Weidanz (Cembalo).

Dorothee Mields zählt zu den führenden Interpretinnen für Musik des 17. und 18. Jahrhunderts und wird von Publikum und Presse besonders für ihr einzigartiges Timbre und ihre berührenden Interpretationen geliebt. Sie steht regelmäßig mit großen Chören und Orchestern auf der Bühne und ist gerngesehener Gast internationaler Festspiele.

Ein wichtiger Bereich ihres künstlerischen Schaffens sind Kammermusikprojekte, von denen unter anderem „Duft und Wahnsinn“ mit Hille Perl und Lee Santana sowie „Birds“ und „Inspired by Song“ mit Stefan Temmingh besonders erfolgreich sind. Dorothee Mields gibt Meisterkurse bei der Bachwoche Stuttgart und beim Tafelmusik Baroque Summer Institute in Toronto. Eine stetig wachsende Diskographie mit etlichen preisgekrönten Aufnahmen dokumentiert ihr künstlerisches Schaffen. Die Einspielung „Handel’s Tea Time“ mit der Freitagsakademie Bern wurde für den „Opus Klassik“ 2021 nominiert.

Mit einem „Opus Klassik“ wurde jüngst Stefan Temmingh ausgezeichnet – in der Kategorie „Konzerteinspielung des Jahres“. Der Südafrikaner, der gerne als „Revolutionär auf seinem Instrument“ bezeichnet wird, gehört zur Weltspitze auf der Blockflöte. Als Spezialist für Alte Musik beherrscht Stefan Temmingh die komplette Originalliteratur für Blockflöte. Regelmäßig spielt er barocke Concerti sowie Uraufführungen zeitgenössischer Blockflötenkonzerte, die er selbst bei den Komponisten in Auftrag gibt. Geboren in Kapstadt, stammt Stefan Temmingh aus einer südafrikanisch-holländischen Musikerfamilie und lebt heute in München und Freiburg. 2008 wurde er mit dem Stipendium der Stadt München für Neue Musik ausgezeichnet. Seit Herbst 2019 unterrichtet er als Professor an der Hochschule für Musik Freiburg.

Wiebke Weidanz (Cembalo) ist „Bachpreisträgerin 2000“ des renommierten internationalen Johann Sebastian Bach-Wettbewerbs Leipzig. Als Solistin und Continuospielerin arbeitet sie regelmäßig mit führenden Barockorchestern zusammen. Daneben ist sie sowohl auf dem Cembalo wie auch auf dem Hammerflügel eine gefragte Kammermusikpartnerin. Wiebke Weidanz war bis 2003 Lehrbeauftragte an der Musikhochschule Leipzig und bis 2009 an der Musikhochschule Frankfurt. Seit Sommersemester 2014 unterrichtet sie als Professorin für Cembalo an der Musikhochschule Nürnberg.

Domen Marincic (Viola da Gamba/Cello) begann seine musikalische Ausbildung auf dem Cello und studierte später Viola da Gamba. Als Cellist, Gambist oder Cembalist ist er an etwa 35 CD-Produktionen beteiligt. Er unterrichtete mehrere Jahre an der Abteilung für Musikwissenschaft der Universität, seit November 2021 ist er Professor für historische Aufführungspraxis an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg.

Vor dem Konzert im Bensheimer Parktheater bieten die Kunstfreunde wieder eine ihrer beliebten Einführungen mit dem Musikexperten Hans Hachmann an. Ab 19 Uhr wird er im Foyer – im Gespräch mit den Künstlern – das Programm des Abends erläutern. Die Abendkasse öffnet um 18.45 Uhr. red