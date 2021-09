Barbara Dennerlein spielt in Bensheim

Bensheim. Zweimal musste bereits ihr Konzert wegen Corona verschoben werden, nun klappt es doch noch im Rahmen der Bensheimer Orgelwochen: Barbara Dennerlein, unangefochtener Star der Jazz-Orgelszene in Europa und weltweit, gastiert in der Bensheimer Michaelskirche. Am Donnerstag, 23. September, um 20 Uhr gibt es Gelegenheit, die Jazz-Virtuosin live zu erleben. Berühmt wurde Barbara Dennerlein mit ihrer Hammond-Orgel, aber daneben ließ sie sich in den letzten Jahren zunehmend auch auf Kirchenorgeln hören. Ihre CDs wurden vielfach ausgezeichnet, sie erhielt diverse Jazz-Awards sowie den renommierten Preis der deutschen Schallplattenkritik. Ihre CD „Take Off“ erreichte Platz 1 der Jazz-Charts. Ihr Konzert wird über Leinwand im Kirchenraum übertragen. Wegen der Corona-Bestimmungen ist nur ein begrenztes Kartenkontingent verfügbar. Es wird deshalb dringend empfohlen, Karten für dieses Konzert im Vorverkauf zu erwerben.

Karten sind erhältlich in der Bensheimer Tourist-Info (Hauptstraße 53), der Buchhandlung Nuss (Auerbach, Darmstädter Straße 159) sowie im Gemeindebüro der Michaelsgemeinde (Darmstädter Straße 25). Für den Besuch des Konzertes gilt die 3-G-Regel. red