Wenn sich an einem Mittwochmorgen im Herbst Schülerinnen und Schüler Bensheimer Grundschulen in der Weststadthalle treffen, auf Rollbrettern liegend umhersausen, per Radarmessung den härtesten Wurf ermitteln und beim Zielwerfen ihre Treffgenauigkeit und im Parcours ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen und viele weitere spannende Stationen mehr durchlaufen, dann ist wieder das

...