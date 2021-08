Bahnhof und Taunusanlage im Blick

Bensheim. Die jüngste gemeinsame Sitzung des Vorstands und der Fraktion der FDP Bensheim führte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer per gemeinsamer Fahrradtour zum Bahnhof und interessanten Örtlichkeiten in der Bensheimer Weststadt.

Neben den Entwicklungen rund um das Bahnhofsgebäude ging es für die Vertreterinnen und Vertreter der Freien Demokraten insbesondere darum, sich vor Ort noch einmal ein Bild von den derzeit heiß diskutierten Themen Bahnunterführung Gartenstraße und die Verkehrswege in der unmittelbaren Umgebung, den Zustand der Taunusanlage, den Baufortschritt an der neuen Kindertagesstätte am Berliner Ring, dem Radfahrverbot im Weiherhausstadion sowie der Fläche für den Neubau der Sporthallen zu machen.

Den Radverkehr stärken

„Am Bahnhof und in der nördlichen Weststadt ist derzeit einiges in Bewegung. Hier geht es nicht nur um kleinere kosmetische Projekte, sondern teilweise um nicht nur im Kostenvolumen bedeutsame, sondern für die Bürger wichtige Zukunftsinvestitionen in die frühkindliche Bildung, die Infrastruktur und das Vereinsleben“, so der Vorsitzende der FDP Bensheim, Jascha Hausmann.

Die Entwicklungen am Bahnhof bewerten die Freidemokraten grundsätzlich positiv. „Die neue Toilettenanlage befindet sich in Fertigstellung und wird den jahrelang untragbaren Zustand mit defekten und verschmutzen Toiletten beseitigen. Die Arbeiten am Fahrradparkhaus im Bahnhofsgebäude laufen, auch wenn wir schon einen weiteren Baufortschritt erwartet hatten“, fasst Ortsbeiräten Silvia Petri zusammen.

Stefan Stehle, Fraktionsvorsitzender der FDP in der Stadtverordnetenversammlung, ergänzt: „Wir haben keinen Hehl daraus gemacht, dass wir mit dem Vertrag, den die Stadt mit der Deutschen Bahn schließen musste, um die Flächen für das Fahrradparkhaus zu bekommen, nicht zufrieden waren. Auf der anderen Seite haben wir uns lange für ein Fahrradparkhaus eingesetzt und mehrfach Initiativen diesbezüglich gestartet und freuen uns, wenn nun mehr gesicherte Abstellmöglichkeiten zur Verfügung stehen.“

Letztlich sei dies auch ein wichtiger Beitrag zur Stärkung des innerstädtischen Radverkehrs und eines sinnvollen Mobilitätsmixes. Stadtverordneter Thorsten Eschborn dazu: „Wichtig ist nun, dass mit der Außenstelle der geplanten Ortspolizei im Bahnhof auch eine erhöhte Präsenz von Sicherheitskräften am Bahnhof einhergeht. Der Bahnhof als wichtiges Tor zur Innenstadt darf kein Angstraum sein.“

Bei der Sanierung der Bahnunterführung Gartenstraße gibt es zwischenzeitlich einen breiten Konsens im politischen Raum. Angesichts der Kosten der notwendigen Maßnahme wollen die Freien Demokraten im weiteren Verfahren insbesondere die vernünftige Ordnung des Fuß-, Rad-, Auto- und Busverkehrs an der Stelle im Auge behalten. „Es ist allgemein bekannt, dass es hier durch die Nähe zum Bahnhof, der Radwegeführung und der Verbindung zu Schwimmbad und Schulen ein großes Verkehrsaufkommen gibt. Bei der Sanierung sollten wir daher gemeinsam darauf achten, auch eine sinnvolle Verkehrsführung für alle Bedürfnisse frühzeitig mit einzuplanen“, so Stadtverordneter Tobias Fischer. Die auf Antrag der FDP einstimmig in der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Verbesserung der Radwegebeleuchtung in dem Bereich werde auch ein wichtiger Faktor sein.

Einigkeit bestand bei den Teilnehmern hinsichtlich der Grünflächen in der Taunusanlage. „Leider nehmen es nicht alle Nutzer mit dem Sauberhalten der Wiesen und Spielflächen so genau – völlig unverständlich, wenn damit letztlich die Aufenthaltsqualität im eigenen Umfeld leidet. An fehlenden Müllbehältnissen liegt es jedenfalls nicht“, so die Einschätzung des stellvertretenden Vorsitzenden des Ortsbeirats West, Harald Boeddinghaus.

Positiv überrascht waren die Freidemokraten vom größtenteils guten Zustand der Spielgeräte sowie der gärtnerischen Pflege der Anlage. Hier werde gute Arbeit geleistet. Der Bau der neuen Kita am Berliner Ring nimmt zunehmend Formen an. Diese sieht die FDP angesichts des Bedarfs an Betreuungsplätzen in Bensheim als dringend notwendig. „Wir gehen fest davon aus, dass hier zumindest nicht nur aus dem unmittelbaren Umfeld Kinder in die Betreuung gehen werden, sondern auch aus der restlichen Kernstadt und den Stadtteilen – schließlich gibt es in unmittelbarer Nähe in den Kappesgärten bereits eine Einrichtung. Allerdings wird dies auch zu Mehraufkommen an Verkehr führen“, so Stadtverordnete Lisa-Marie Blumenschein. Für die Freidemokraten sei es daher besonders wichtig, schon jetzt intensiv über ein Verkehrskonzept für den Bereich nachzudenken.

Sporthallen werden gebraucht

Den Bau der Sporthallen auf dem Gelände unterstützt die FDP weiterhin entschieden. „Es ist der richtige Standort, das Konzept ist stimmig und wir sehen mit TSV und SSG zwei Vereine in Bensheim, die sehr feinfühlig auf die Wünsche und Erfordernisse eingehen“, so Stehle.

Die Kapazitäten würden dringend gebraucht, um das sportliche Angebot vor allem für Kinder und Jugendliche auch in Zukunft sicherzustellen. Für die landwirtschaftliche Fläche werde es deutlich höherwertigen Ausgleich an anderer Stelle geben.

In der Vorstandssitzung in der Gaststätte im Weiherhaus bereitete die FDP die Aktivitäten des Stadtverbandes zur Bundestagswahl vor. Neben den Informationsständen samstags am Marktplatz sind auch Veranstaltungen mit Bundestagsabgeordneten wie dem Wahlkreisabgeordneten Till Mansmann aus Heppenheim geplant. red