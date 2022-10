Bahnhof, Fürstenlager, Bergkirche

Bensheim. Wie haben sich die Stadtteile Bensheims im Laufe der Zeit verändert? Diese Frage beantwortet die Stadtteil-Dokumentation anhand von Sammlung und Aufarbeitung lokalgeschichtlicher Materialien wie historischer Dokumente und Fotos – sie trägt zu einer lebendigen Heimatgeschichte bei und zeigt Veränderungen und die Geschichte der jeweiligen Stadtteile auf.

Vom 14. bis 16. Oktober geht es im Bürgerhaus Kronepark um die Geschichte Auerbachs: Dann nimmt eine Ausstellung der Stadtteil-Dokumentation Auerbach drei Themen genauer unter die Lupe, die den größten der Bensheimer Stadtteile bis heute prägen: den Bahnhof, das Fürstenlager und die Bergkirche.

1850 im klassizistischen Stil errichtet, strömten durch das Empfangsgebäude des Auerbacher Bahnhofs viele Menschen aus nah und fern, was zur Entwicklung Auerbachs als Fremdenverkehrsort und zur Ansiedlung von Industrie im Bahnhofsbereich führte. Heute steht der Bahnhof Auerbach unter Denkmalschutz und kann als „Event Location“ gemietet werden.

Seine Geschichte bildet den Schwerpunkt der Ausstellung, die als zweites Thema ausgiebig den Staatspark „Fürstenlager“ beleuchtet: 1790 entschied Landgraf Ludwig X. von Hessen-Darmstadt, das Fürstenlager als regelmäßigen Sommersitz zu erweitern und auszubauen.

Die Veranstalter widmen sich in einem dritten Kapitel einem weiteren wichtigen Gebäude der Auerbacher Geschichte: der Bergkirche. Ihr Wandel im Laufe der Jahrhunderte wird näher beleuchtet – von ihren mittelalterlichen Anfängen im 13. Jahrhundert, über die Barock- und Renaissancezeit, in der umfangreiche Renovierungen und Umbauten stattfanden, bis hin zur Neuzeit, deren Historismus Anfang des 20. Jahrhunderts dazu beitrug, die Kirche im neugotischen Stil zu erweitern und umzubauen.

Zur Eröffnung der Ausstellung am Freitag, 14. Oktober, um 18 Uhr lädt die Stadtteil-Dokumentation Auerbach ins Bürgerhaus Kronepark ein. Die Ausstellung ist am Samstag, 15. Oktober, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 16. Oktober, von 10 bis 18 Uhr geöffnet. ps