Bändchen-System beim Einkaufen

Bensheim. Während in Niedersachsen die 2G-Regel im Einzelhandel gerichtlich gekippt wurde, finden auch in anderen Bundesländern entsprechende Diskussionen statt. Derzeit gilt aber im hessischen Einzelhandel noch die 2G-Regelung. Zu den entsprechenden Läden haben demnach nur Geimpfte und Genese Zutritt, wobei die Kontrollen beim jeweiligen Unternehmen liegen.

Um in der Vorweihnachtszeit die Shoppingtour und das Einkaufserlebnis für Kunden und Händler gleichermaßen zu vereinfachen, führt nun auch die Stadt Bensheim das bereits in anderen Kommunen erprobte Bändchen-System ein. Federführend für die Umsetzung der Aktion in Bensheim und Auerbach ist das Stadtmarketing. Dieses teilte nun mit, dass die Bändchen ab Dienstag (21.) in vielen Geschäften und in der Tourist-Info (Hauptstraße 53) erhältlich sind.

Nicht an einen Tag gebunden

Wenn jemand einen 2G-Betrieb aufsucht, wird er dort entsprechend kontrolliert und muss am Eingang seinen Geimpft- oder Genesenen-Nachweis plus Identitätsprüfung vorlegen. Bei der erstmaligen Kontrolle erhält er ab kommenden Dienstag dann in vielen Geschäften in Bensheim und Auerbach ein Kontrollbändchen um das Handgelenk, das nicht tagesgebunden ist und somit über mehrere Tage getragen werden kann.

Damit können andere Geschäfte ohne weitere Prüfung betreten werde, wobei am Eingang dann lediglich das Bändchen am Handgelenk vorgezeigt werden muss. Das soll Kunden sowie Betrieben viel Zeit und Umstände sparen.

Das Stadtmarketing erwartet die erste Lieferung am Montag (20.), so dass die vereinfachte Zutrittsregelung ab Dienstag im Einzelhandel umgesetzt werden kann. Damit die Aktion erfolgreich ist, stand das Stadtmarketing mit den Geschäftsinhabern in engem Austausch und appelliert, nach wie vor den Impf- oder Genesenen-Status sorgfältig zu prüfen, bevor das Bändchen ausgehändigt wird. red