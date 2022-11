Bachs Oratorium für Kinder

Bensheim. Weil er es schade fand, dass Kinder, die erwartungsvoll mit ihren Eltern zu Aufführungen von Bachs Weihnachtsoratorium gekommen waren, meist lange vor Ende des Konzerts einschliefen, beschloss der Musiker Michael Gusenbauer, eine auf junge Zuhörer abgestimmte Version zu schaffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So entstand seine Kurzfassung der berühmten musikalisch erzählten Weihnachtsgeschichte, natürlich mit der Musik von Johann Sebastian Bach, dazu jedoch mit kleinen Spielszenen, kindgerechten Texten und Erläuterungen zu Musik und Instrumenten.

Der Darmstädter ESOC Chorus und das Collegium Musicum Bergstraße präsentieren „Bachs Weihnachtsoratorium für Kinder“ als Familienkonzert am 4. Dezember um 16 Uhr in der Eberstädter Christuskirche und am Sonntag, 11. Dezember, um 15 Uhr in der Kirche Sankt Laurentius in Bensheim.

Mehr zum Thema Bensheim Bach-Oratorium an Weihnachten Mehr erfahren

Mit dabei sind außerdem die Solisten Delina Hajra Gashi (Alt), Eirik Falk (Tenor), Michael Kutzera (Bass) sowie Cosima Seitz als Erzählerin und Kinder des Kinderchors des Frohsinn 03 Modau (in Eberstadt) beziehungsweise der Schola der Laurentiusgemeinde (in Bensheim). Musikalisch eingerahmt wird der „kleine Bach“ von Weihnachtsliedern aus verschiedenen Ländern, die der Chor alleine oder – zum Schluss – zusammen mit dem Publikum singt. Die Gesamtleitung liegt bei Kushtrim Gashi. Der Eintritt zu den beiden Konzerten ist frei. Spenden sind willkommen. red