Bach-Oratorium am zweiten Feiertag

Bensheim. Am 26. Dezember, dem zweiten Weihnachtsfeiertag, führt der Oratorienchor Bensheim um 17 Uhr unter der Leitung von Christian Mause in der katholischen Stadtkirche Sankt Georg insgesamt vier Kantaten aus dem Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach auf.

Es handelt sich um die erste Kantate „Jauchzet, frohlocket“, die dritte „Herrscher des Himmels“, die fünfte „Ehre sei dir, Gott, gesungen“ und die sechste Kantate „Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben“. Drei Kantaten aus dieser Auswahl sind mit Trompeten und Pauken besetzt und werden den Abend besonders festlich gestalten.

Begleitet wird der Oratorienchor und die vier Vokalsolisten Giorgia Cappello (Sopran), Nicole Schumann (Alt), Theodore Browne (Tenor) und Georg Gädker (Bass) von der Churpfälzischen Hofcapelle, einem Orchester, welches in historischer Praxis auf alten Instrumenten musiziert.

Eintrittskarten gibt es noch bis einschließlich Donnerstag (22.) bei der Tourist-Info in Bensheim, der Buchhandlung Nuss in Auerbach sowie an der Abendkasse ab 16.15 Uhr zum Preis von 20 Euro, ermäßigt 18 Euro, Schüler und Studenten zahlen fünf Euro. red