Bach-Kantate zur Einführung

Bensheim. Anlässlich der Amtseinführung von Pfarrer Keller in der Michaelsgemeinde wird die Kantorei unter Leitung von Propsteikantor Christian Mause die Kantate „Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut“ von Johann Sebastian Bach im Gottesdienst in der Michaelskirche am 16. Oktober um 10 Uhr aufführen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die etwa um 1730 entstandene Choralkantate wird von einem festlichen Eingangs- und zugleich Schluss-Chor gerahmt und enthält großartige Arien. Sie gehört in die Anfänge von Bachs Beschäftigung mit dem neuen und eingängigen „galanten Stil“, den Johann Adolph Hasse als neuer Hofkapellmeister 1731 mit nach Dresden brachte.

Der 1673 gedruckte Choral „Sei Lob und Ehr‘ dem höchsten Gut“ stammt von dem Frankfurter Advokaten und Liederdichter Johann Jakob Schütz. Er ist ein einziges Gotteslob mit insgesamt neun Strophen. Reizvoll erschien Bach gerade diese Aufgabe, für jede Strophe mit derselben Endung immer wieder andere kompositorische Lösungen zu finden.

Mehr zum Thema Bensheim Festgottesdienst mit Pfarrer Keller in Bensheim Mehr erfahren

Als Solisten konnten Thomas Schultze-Nauwartat (Altus), Bertram Kleiner (Tenor) und Peter Maruhn (Bass) gewonnen werden. Begleitet werden Kantorei und die Vokalsolisten von einem kleinen Kammerorchester – der Camerata Michaelis. red