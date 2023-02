Babbeltreff feierte fünfjähriges Bestehen

Bensheim. Nach fast vier Jahren ehrenamtlicher Arbeit mit Geflüchteten bemerkte Karin Bormann 2018, dass es sehr viele Neubürger mit Migrationshintergrund in Bensheim gibt, die zwar regelmäßig die deutsche Sprache lernen, sich aber immer wieder darüber beklagen, dass sie keine Möglichkeiten hätten, das Gelernte anzuwenden. Da kam die Idee auf, eine Gesprächsrunde ins Leben zu rufen, in der einfach nur gesprochen wird. Ohne Grammatik, ohne Schreiben und ohne Berichtigungen. Jeder soll und darf so sprechen, wie er kann. Nur ein bisschen Mut muss selbst mitgebracht werden.

Nachdem mit Hilfe der Stadtverwaltung ein Raum gefunden war, musste nur noch ein passender Name her. Was lag da näher, als Babbeltreff. Es wird erzählt, geredet – eben gebabbelt.

Treffen jeden Donnerstag

Am 22. Februar 2018 war es dann so weit: Zum ersten Babbeltreff erschienen bereits zehn Interessierte. Seitdem gab es jede Woche am Donnerstag ein Treffen. Ferien gab es keine, nur die Coronazeit war etwas schwierig. Aber auch hier wurden Lösungen gefunden. Onlinebabbeln und Treffen zu Spaziergängen haben über die Zeit geholfen.

Die Teilnehmer kamen und kommen aus aller Herren Länder. Zum Beispiel aus Afghanistan, der Türkei, dem Iran, Syrien, Eritrea und neuerdings natürlich aus der Ukraine und auch aus Russland. Alle sind bei allen willkommen und alle verstehen sich untereinander, betont Karin Bormann. Die meisten blieben über eine lange Zeit dabei und wenn sie dann nicht mehr kommen könnten, weil sie vielleicht eine Arbeit haben oder eine Ausbildung machen, seien sie oft sehr traurig. So kommen dann auch Anfragen wie „Ich habe heute frei – darf ich kommen?“ Die Tür steht beim Babbeltreff weiter offen: „Sehr gerne haben wir solche Gäste“, sagt Karin Bormann. „Erzählen sie doch der Gruppe, wie es in ihrem Leben weitergegangen ist und motivieren dadurch andere.“

Im Laufe der Zeit wurde die Gruppe immer größer. Es war gut, dass schon bald nach Beginn eine zweite Gruppenbetreuung dazu kam. So ist auch Ulrike Schepp schon fast fünf Jahre dabei. Neben den wöchentlichen Treffen im Integrationszentrum wurden auch schon viele Ausflüge unternommen. So besuchte die Gruppe etwa Heidelberg, Rüdesheim, Wiesbaden, Oppenheim, das Technik Museum Mannheim und Sinsheim, das Sea Life Center Speyer, das Staatstheater in Darmstadt und vieles mehr. Aber auch Ziele in der Nähe haben viel Spaß gebracht. So der Kletterwald in Darmstadt, das Felsenmeer oder einfach eine Wanderung durch die Weinberge.

Mit der Zeit kamen immer mehr Anfragen, so dass die Gruppe zu groß wurde. Letztendlich soll ja jeder die Gelegenheit zum Sprechen bekommen, macht Karin Bormann deutlich. Eine zweite Gruppe wurde eröffnet. Dann eine dritte und zurzeit gibt es sogar vier Gruppen mit unterschiedlichen Gruppenbetreuungen. Und das alles ohne jegliche Werbung.

Monatliche Online-Zeitung

Aus dem Babbeltreff heraus entstand noch im gleichen Jahr die „Lesezeit“. Eine Online-Zeitung, die mit Ausländern für Ausländer zusammengestellt wird. Unter der Überschrift „Wir sind alle Ausländer, fast überall“ erscheint seitdem an jedem ersten eines Monats eine Ausgabe mit vielfältigen Informationen, die das Leben in Deutschland betreffen.

Passend zum fünften Geburtstag des Babbeltreffs bekam die Gruppe den diesjährigen Sozialpreis der Jusos Bergstraße. Die Entscheidung erläutert der Vorsitzende, Mika Hoffmann: „Es ist mittlerweile zu einer schönen Tradition geworden, dass wir soziale Projekte im Kreis Bergstraße mit unserem Sozialpreis auszeichnen. Und wer sich so vielfältig für Integration und das Zusammenkommen verschiedenster Menschen einsetzt wie das Team des Babbeltreffs, hat definitiv jede Wertschätzung verdient. Für dieses Engagement können nicht nur die Teilnehmenden sehr dankbar sein, denn ehrenamtliche Angebote wie dieses halten unsere Gesellschaft zusammen.“ Dass es dieses Angebot nun schon seit fünf Jahren gibt, sei wirklich beeindruckend. „Dafür möchten wir Danke sagen.“

Da es für die Arbeit mit den Geflüchteten im Babbeltreff keinerlei finanzielle Unterstützung gibt und jeder eventuelle Ausgaben selbst tragen muss, ist das Preisgeld von 300 Euro sehr willkommen. So kann jeder Teilnehmer bei einem der nächsten Ausflüge eine kleine Unterstützung bekommen. Der ein oder andere Ausflug kann sogar erst mit diesem Geld unternommen werden.

Jeder der vier Babbeltreffs ist und bleibt eine tolle Sache, betont Initiatorin Karin Bormann. Nicht nur die Teilnehmer profitieren davon, auch die Gruppenleitungen bekommen immer neue Einblicke und lernen interessante Menschen kennen. red