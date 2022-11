Axel Schlosser im Jazzkeller

Bensheim. Trompeter Axel Schlosser ist Solist der HR-Bigband und als einer der wichtigen deutschen Jazztrompeter auf vielen Festivals zu Gast. Sein Trio widmet sich mit dem Programm „to Satch and Duke“ dem reizvollen Thema der Jazzanfänge und den großen Legenden Louis Armstrong und Duke Ellington.

Passend dazu steht die Trompete im Mittelpunkt mit all ihren Facetten, verschiedenen Dämpfern und Spielmöglichkeiten. Das hervorragend besetzte Trio mit Thilo Wagner am Klavier und Jean-Philippe Wadle am Kontrabass verspricht einen Konzertabend der Extraklasse.

Zu sehen und vor allem zu hören sind die Musiker am Sonntag, 27. November, um 19 Uhr (Einlass 18 Uhr) im Bensheimer Jazzkeller (PiPaPo-Kellertheater) im Wambolter Hof. Veranstalter ist der Förderkreis Kleinkunst und Kultur.

Tickets gibt es im Vorverkauf für 20 Euro bei der Tourist-Information, Hauptstraße 53, Telefon 06251/ 8696101. red