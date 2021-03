Bensheim. Die Corona-Pandemie hat schon im vergangenen Jahr dafür gesorgt, dass die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Bensheim ab Mitte März alle ihre Aktivitäten absagen musste.

Auch dieses Jahr zeichnet sich bisher noch keine Entspannung der Situation ab. Es können derzeit weder Kaffeenachmittage noch Busfahrten durchgeführt werden. Auch die Jahreshauptversammlung, die üblicherweise im März stattfindet, muss deshalb auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.

Allerdings sollten die derzeit stattfindenden Impfungen dazu beitragen, die Situation in absehbarer Zeit in den Griff zu bekommen. Wie die Awo mitteilt, sollen nach Lockerung der gesellschaftlichen Beschränkungen kurzfristig auch wieder die beliebten Kaffeenachmittage und Busfahrten aufgenommen werden. Bis dahin werden alle Mitglieder gebeten, sich in Geduld zu üben. red