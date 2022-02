Awo-Sozialzentrum Bensheim: Themenabend Pflegebedürftigkeit

Bensheim. Das Awo-Sozialzentrum Bensheim lädt in Zusammenarbeit mit der AOK ein zum Themenabend „Pflegebedürftigkeit – Was ist zu tun?“. Es werden Fragen zu Leistungen der Pflegekassen und Finanzierung einer vollstationären Versorgung geklärt und besprochen sowie welche Unterlagen vor einer Heimaufnahme vorliegen müssen.

Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, individuelle Fragen in kurzen Einzelgesprächen zu klären.

Termin im Juni

Die Veranstaltung findet am 22. Juni um 17.30 Uhr im Café des Sozialzentrums statt. Anmeldungen werden unter Telefon 06251/1092650 oder -651 oder per Mail an bensheim-sdl@awo-hs.org bis zum 31. Mai angenommen.

Unabhängig von Impf- oder Genesenenstatus sollen die Teilnehmer nach Veranstalterangaben einen tagesaktuellen Test mitbringen. red