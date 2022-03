Awo sammelte Spenden für Geflüchtete

Bensheim. Durch den Krieg in der Ukraine müssen viele Menschen ihre Heimat verlassen und suchen Schutz in anderen Ländern. Als Wohlfahrtsverband, der sich die solidarische Unterstützung aller Menschen auf die Fahnen schreibt, wollte auch die Arbeiterwohlfahrt Hessen-Süd einen Beitrag leisten, die Situation der Flüchtenden an den Grenzen etwas zu erleichtern.

Durch einen privaten Kontakt konnte in Erfahrung gebracht werden, woran es an vielen Ecken fehlt, was dringend gebraucht wird.

Im Awo-Sozialzentrum Bensheim wurde gesammelt und schließlich konnte ein Transporter voller Hilfsgüter an den Kontakt übergeben werden, um Menschen an der Grenze mit dem Notwendigsten zu versorgen. red/Bild: Awo

