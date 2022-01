Awo sagt Treffen am Donnerstag ab

Bensheim. Angesichts der derzeit drastisch steigenden Corona-Inzidenz sieht sich die Awo Bensheim gezwungen, den geplanten Kaffeenachmittag am Donnerstag (3.) abzusagen. Die Entwicklung der Pandemie in den nächsten Wochen wird entscheiden, ob ein Treffen am 3. März stattfinden kann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch die Busfahrt am 17. Februar nach Schwäbisch Hall fällt aus. Die Awo hofft, dass die für den 17. März vorgesehene Fahrt nach Marburg durchgeführt werden kann. Eine Anmeldung für diese Fahrt und auch alle weiteren im Laufe des Jahres ist jederzeit unter Telefon 06251/61806 oder unter E-Mail KurtManich@aol.com möglich.

Auch der Veranstaltungskalender kann auf diesem Weg bestellt werden, teilt die Awo mit. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2