Awo feiert Fastnacht

Bensheim. Der Nachmittag der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Bensheim findet ausnahmsweise am Mittwoch, 1. Februar, ab 14.30 Uhr im Awo-Sozialzentrum in der Eifelstraße statt. Bei Kaffee und Kräppel wird Horst Hamann die Anwesenden mit Karnevalsmusik unterhalten. Der Eintritt ins Sozialzentrum ist nur mit negativem Coronatest möglich ist. Bitte diesen mitbringen!

Besuch in einer Destillerie

Gleichzeitig weist die Awo auch auf ihren ersten Ausflug in diesem Jahr hin. Er wird am 16. Februar nach Nistertal in eine Destillerie führen. Dort kann man im Rahmen einer Führung die Herstellung von Bränden und Spirituosen mitverfolgen und natürlich auch verkosten.

Für diese Fahrt sind noch Plätze frei. Bei Interesse genügt ein Anruf bei Ursula Manich unter Tel. 06251/61806 oder 01590-5872471 oder unter E-Mail: UrsulaManich@aol.com.

Um an den Aktivitäten der Arbeiterwohlfahrt teilzunehmen muss man kein Mitglied sein, alle Interessierten sind sowohl zum Kaffeenachmittag als auch zu der Busfahrt herzlich eingeladen.

Einen Veranstaltungskalender, aus dem alle Aktivitäten dieses Jahres hervorgehen, schickt die Awo gerne zu. Auch dabei wäre Ursula Manich der Ansprechpartner, wie die Awo abschließend mitteilt. red