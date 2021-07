Awo besucht die Weinregion Naumburg/Saale

Auerbach. Nach den guten Erfahrungen mit der Busreise nach Franken im Herbst 2020 hat die Awo Auerbach als Reiseziel für dieses Jahr die nicht minder interessante Region um Naumburg/Saale auserkoren. Vom 27. September bis 1. Oktober bezieht die Reisegruppe Quartier im Euroville-Sporthotel in Naumburg im Burgenlandkreis, der mit der Bergstraße durch eine Kreispartnerschaft verbunden ist.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die fünftägige Busreise verspricht viele Erlebnisse an markanten Plätzen und Orten. Bei der Hinfahrt führt ein längerer Stopp nach Weimar. Dort steht neben der Mittagsrast ein ausgedehnter Rundgang durch diese kultur- und geschichtsträchtige Stadt an. Am späten Nachmittag erfolgt das Einchecken im Hotel.

Der zweite Reisetag ist ganz der alten Messestadt Naumburg gewidmet. Dabei stehen der Dom mit den berühmten Stifterfiguren und die Stadtkirche Sankt Wenzel im Mittelpunkt des geführten Rundgangs. Am Nachmittag ist das anmutige Bad Kösen mit seinen Kuranlagen und sonstigen Sehenswürdigkeiten das nächste Ziel. Der Rückweg führt über die traditionsreiche Bildungsstätte Schulpforta.

Ein Höhepunkt der Reise dürfte am dritten Tag die Messemetropole Leipzig sein. Auftakt ist eine fast dreistündige geführte Stadtrundfahrt mit einem halbstündigen Zwischenstopp am Völkerschlachtdenkmal. Abschluss des Aufenthaltes in Leipzig ist der Besuch mit Abendessen im „Auerbachs Keller“.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Weinregion Saale/Unstrut ist Schwerpunkt des vierten Reisetages. Freyburg, die Sektkellerei Rotkäppchen, Schloss Neuenburg und Kloster Zscheiplitz sind hier die Ziele.

Ein besonderes Highlight wartet dann auf der Rückreise mit dem mehrstündigen Besuch der Bundesgartenschau in Erfurt. Da diese sehr zentral angelegt ist, kann auch ein Besuch des Doms und der bekannten Krämerbrücke als Abschluss in Betracht kommen. red