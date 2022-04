Awo Bensheim zeigt Haltung gegen Rassismus

Bensheim. Nicht nur zum Internationalen Tag gegen Rassismus solidarisiert sich die Arbeiterwohlfahrt mit allen von Rassismus betroffenen Menschen und warnt davor, dass in Deutschland immer wieder menschenfeindliche und demokratiegefährdende Diskurse und Handlungen verbreitet werden.

Das Team des Awo-Sozialzentrums Bensheim zeigt Haltung und spricht sich mit einem Banner deutlich gegen Rassismus und Diskriminierung aus. In der Einrichtung in der Eifelstraße arbeitet ein multikulturelles Team, das von der Vielfalt der Mitarbeitenden profitiert, heißt es in einer Pressemitteilung des Zentrums. red/Bild: Awo