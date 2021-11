Awo Bensheim sagt Busfahrt ab

Bensheim. Angesichts der gerade in den vergangenen Tagen wieder drastisch gestiegenen Corona-Infektionszahlen sieht sich die Awo Bensheim gezwungen, die geplante Busfahrt am Donnerstag (18.) nach Rothenburg ob der Tauber abzusagen.

Das Risiko sei einfach zu groß, bemerkte der Vorsitzende Kurt Manich. Der Inzidenzwert in Rothenburg beziehungsweise im Kreis Ansbach lag am Sonntag bei 453,8, also beträchtlich höher als im Kreis Bergstraße.

Bezüglich der geplanten Weihnachtsfeier am 2. Dezember will die Arbeiterwohlfahrt noch die Entwicklung in den nächsten Tagen abwarten. Man hoffe natürlich, wenigstens diese abhalten zu können. red