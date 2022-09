Awo Bensheim fährt nach Heilbronn

Bensheim. Am Donnerstag (22.) fährt die Awo nach Heilbronn. Die Universitätsstadt am Neckar hat einige Sehenswürdigkeiten zu bieten, die die Teilnehmer im Rahmen einer Rundfahrt mit dem Bus bewundern können.

Zu erwähnen wäre dabei zum Beispiel der Trappensee mit einem schönen Schlösschen mitten im See oder auch die Kirche Sankt Kilian direkt in der Innenstadt. Außerdem haben die Teilnehmer aber auch genügend Zeit, die Stadt auf eigene Faust zu erkunden. Der Abschluss dieser Awo-Fahrt erfolgt in Schriesheim.

Es sind noch Plätze frei, wie die Awo mitteilt. Anmelden kann man sich bei Ursula Manich unter Telefon 06251/61806 oder per E-Mail an UrsulaManich@aol.com.

Für diese Fahrt gelten folgende Abfahrtszeiten: 9.30 Uhr Arminstraße/Heidelberger Straße /Bushaltestelle, 9.35 Uhr Caritasheim/Bushaltestelle, 9.40 Uhr Moselstraße/ Rheinstraße/Bushaltestelle, 9.45 Uhr Berliner Ring/Bushaltestelle, 9.50 Uhr Schwanheimer Straße/Krimhildstraße/Bushaltestelle, 9.52 Uhr Schwanheimer Straße/Annastraße/Bushaltestelle, 9.55 Uhr Busbahnhof Bensheim und um 10 Uhr Europa-Allee/Bushaltestelle red