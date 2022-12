Awo Bensheim fährt nach Esslingen

Bensheim. Am Donnerstag (15.) besucht die Awo den Weihnachtsmarkt in Esslingen. Dieser besteht aus einem konventionellen und einem mittelalterlichen Weihnachtsmarkt, die beide ineinander übergehen. Auf letzterem bieten Händler in historischen Gewändern ihre Waren feil, mittelalterliche Handwerker präsentieren ihre alte Kunst.

Noch sind Plätze frei

Der Abschluss dieser Fahrt findet in Dossenheim statt. Es sind noch Plätze frei, wie die Awo mitteilt. Anmelden kann man sich bei Ursula Manich unter Telefon 06251/61806 oder per E-Mail UrsulaManich@aol.com.

Für diese Fahrt gelten folgende Abfahrtszeiten: 9.30 Uhr Arminstraße/Heidelberger Straße/Bushaltestelle, 9.35 Uhr Caritasheim/Bushaltestelle, 9.40 Uhr Moselstraße/ Rheinstraße/Bushaltestelle, 9.45 Uhr Berliner Ring/Bushaltestelle, 9.50 Uhr Schwanheimer Straße/Krimhildstraße/Bushaltestelle, 9.52 Uhr Schwanheimer Straße/Annastraße/Bushaltestelle, 9.55 Uhr Busbahnhof Bensheim sowie um 10 Uhr Europa-Allee/Bushaltestelle. red