Awo-Ausflug ins Elsass

Bensheim. Am Donnerstag, 18. August, fährt die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Bensheim nach Hagenau im Elsass. Dort kann man diese zweitgrößte Stadt im Elsass auf eigene Faust erkunden. Nachmittags wird eine Schokoladenfabrik besucht, hier kann man exklusive Schokolade erstehen. Anschließend kann man in einer Töpferei zusehen, wie Gebrauchsgegenstände aus Keramik entstehen. Der Abschluss des Ausflugs findet in Rastatt statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Fahrt ist ausgebucht. Man kann sich aber auf eine Warteliste setzen lassen. Erfahrungsgemäß gibt es immer wieder angemeldete Interessenten, die aus den verschiedensten Gründen kurzfristig absagen müssen.

Eine Anmeldung ist möglich bei Ursula Manich, Telefon 06251/61806. Teilnehmen können nicht nur Awo-Mitglieder, sondern alle interessierten Bürger.

Abfahrtszeiten

Mehr zum Thema Auto Auf den Schulweg vorbereiten Mehr erfahren Bensheim Bergsträßer Senioren fahren nach Oppenheim am Rhein Mehr erfahren Bensheim Nach rund 16 Monaten wieder freie Fahrt in Schwanheim Mehr erfahren

Für diese Fahrt gelten folgende Abfahrtszeiten: 9.30 Uhr Arminstraße/Heidelberger Straße/Bushaltestelle; 9.35 Uhr Caritasheim/Bushaltestelle; 9.40 Uhr Moselstraße Rheinstraße/Bushaltestelle; 9.45 Uhr Berliner Ring/Bushaltestelle; 9.50 Uhr Schwanheimer Str./Krimhildstraße/Bushaltestelle; 9.52 Uhr Schwanheimer Straße/Annastraße/Bushaltestelle; 9.55 Uhr Busbahnhof Bensheim; 10 Uhr Europa-Allee/Bushaltestelle. red