Awo Auerbach startet wieder

Auerbach. Nach fast einjähriger Pause traf sich am 9. Juni im „Blauen Zimmer“ der TSV Auerbach wieder der Vorstand der Awo Auerbach, um die bevorstehenden Rückkehr in das Vereinsleben zu organisieren. Die Corona-Entwicklung bestärkte den Vorstand, ab Juli bei anhaltendem Rückgang des Inzidenzwertes wieder das Vereinsleben zu starten.

Den Auftakt macht ein Seniorennachmittag am Freitag, 2. Juli, ab 14.30 Uhr im Bürgerhaus Kronepark, Motto: „Schee, des mer uns werrer treffe kenne un babble!“ Nächste Veranstaltung ist dann der beliebte Tanznachmittag mit Live-Musik am 18. Juli ab 15 Uhr im Bürgerhaus Kronepark. Dort sind nur Tanzpaare jeweils aus einer Hausgemeinschaft zugelassen, die sich noch nicht durchmischen dürfen.

Die Tagesfahrten mit dem Bus starten am Dienstag, 20. Juli, um 9 Uhr mit dem Familienausflug in den Sommerferien. Reiseziel ist Rüdesheim, von dort geht es mit dem Schiff Richtung Sankt Goar. Nach der Schifffahrt ist das Niederwalddenkmal das nächste Ziel, dem sich ein Besuch in der berühmten „Drosselgass“ anschließt. Bei dieser Fahrt sind traditionell Kinder und insbesondere Enkelkinder als Gäste willkommen und kostenfrei.

Der nächste Seniorennachmittag ist als Grillfest am 6. August ab 14.30 Uhr in der Kleingartenanlage Schlossblick, am 15. August folgt der nächste Tanznachmittag und der Tagesausflug am 24. August führt auf die Wasserkuppe in der Rhön. Nach dem Erfolg der Mehrtagesfahrt im September 2020 in den Raum Bamberg hat Fahrtenleiter Horst Knop auch für dieses Jahr wieder eine solche Unternehmung in der Planung. Ziel wird der mit dem Kreis verschwisterte Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt sein.

Die Anreise am 27. September nach Naumburg/Saale erfolgt mit Zwischenstopp in Weimar, die Rückreise am 1. Oktober mit Besuch der Bundesgartenschau in Erfurt. Dieser Rahmen wird in den nächsten Wochen mit sehenswerten Zielen ergänzt. Sobald das Konzept steht, werden auch entsprechende Informationen und Buchungsunterlagen zur Verfügung stehen.

„Doch Corona begleitet uns leider weiterhin und das hat Folgen für die Teilnahme an allen genannten und zukünftigen Veranstaltungen“, schreibt der Vorstand. Teilnehmen könne nur, wer die „G-G-G-Regeln“ erfüllt. Also wer geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Für die Test würden von Seiten der Awo geeignete Vorschläge unterbreitet, hier arbeitee man wie die TSV mit dem ortsansässigen „Mobilen Bürgertest“ zusammen.

Es ist auf jeden Fall notwendig, entsprechende Nachweise beim Besuch der Veranstaltungen oder den Busreisen vorzulegen. Werden alle Hygiene-Forderungen erfüllt, könne einer Rückkehr zu neuer Freude und Spaß im Kreise Gleichgesinnter nur noch wenig im Wege stehen, so die Meinung des AWO-Vorstandes in der Pressemitteilung. kn

