Awo Auerbach legt wieder los

Auerbach. Letztmalig im November 2021 fand mit dem Seniorennachmittag im Bürgerhaus Kronepark eine Veranstaltung der Awo Auerbach statt. Danach bestimmte wie ein Jahr zuvor Corona das weitere Nicht-Geschehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Obwohl sich die Inzidenz-Situation in den letzten Monaten so gut wie nicht geändert hat, wagt man nun doch einen erneuten Einstieg in das Vereinsleben. Wenn in den Stadien und anderen Veranstaltungen nahezu alle Beschränkungen fallen, ist es wenig gerechtfertigt, Älteren ein wichtiges Stück Lebensqualität länger vorzuenthalten und ihnen damit obendrein ihre Selbstverantwortung zu entziehen, schreibt die Awo in einer Pressemitteilung. Gerade Letzteres hatten alle Teilnehmer der Veranstaltungen im Vorjahr vorbildlich befolgt und es seien keine Infektionen bekanntgeworden.

Der Jahresplan 2022 steht bereits seit November fest. Zumindest die im Januar und Februar entfallenen Tagesfahrten werden im Sommer nachgeholt. Eine Busfahrt nach Wiesbaden am 29. März eröffnet somit die Saison 2022. Neben dem Besuch des Nerobergs mit der Orthodoxen Kapelle und der anschließenden Mittagsrast in der THC-Vereinsgaststätte rundet die Besichtigung der Kuranlagen das Besuchsprogramm ab.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für diese Fahrt gelten die 3 G-Regel und Maskenpflicht. Die Impf- und Genesenen-Nachweise sind immer mitzuführen, um sie gegebenenfalls vorweisen zu können. Ohne diese ist eine Teilnahme grundsätzlich (noch) nicht möglich.

Im April gedenkt man dann wieder richtig durchzustarten. Am Ostermontag findet ab 15 Uhr im Bürgerhaus Kronepark der „Tanzkaffee für Junggebliebene“ mit Livemusik durch Gerald Schneider statt. Am 22. April trifft man sich um 14.30 Uhr ebenfalls im Bürgerhaus Kronepark, um vor Kaffee und Kuchen die zwingend notwendige Jahreshauptversammlung durchzuführen.

Bei dieser Gelegenheit werden zahlreiche Mitglieder für langjährige Vereinstreue geehrt. Zum Ende des Monats führt am 26. April die Busreise nach Wertheim am Main. red

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3