Awo Auerbach hat wieder einen Vorsitzenden

Auerbach. Zügig und fast unspektakulär war der Verlauf der Jahreshauptversammlung der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Auerbach im Bürgerhaus Kronepark. 40 Mitglieder waren trotz Corona unter Einhaltung der aktuellen Bestimmungen der Einladung zu dieser ersten Zusammenkunft seit November letzten Jahres gefolgt.

Zu Beginn hieß Versammlungsleiter Lorenz Schumacher alle Anwesenden willkommen und stellte die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest. Anschließend gedachte man der fünf im Jahr 2021 verstorbenen Mitglieder.

Im Bericht des Vorstands für den Zeitraum September 2021 bis April 2022 ging Schumacher auf die Bewältigung der durch die Pandemie verursachten Schwierigkeiten in der normalen Vereinsarbeit ein. So konnten nur zwei Seniorennachmittage und vier Tanznachmittage durchgeführt werden. Bei den Busfahrten kam man auf drei Tagesfahrten und die Fahrt Ende Oktober nach Naumburg/Saale mit Abstechern nach Weimar, Leipzig und zur Bundesgartenschau in Erfurt.

Ein Kraftakt war die Erstellung und Verteilung der rund 170 Weihnachtspäckchen im Dezember. Um die Arbeiterwohlfahrt Auerbach zukunftsfähiger zu machen, arbeitet eine Vorstands-AG aktuell an der Einrichtung einer Homepage.

Im Kassenbericht von Rechnerin Hildegard Krell spiegelte sich der Verlust an Veranstaltungen auch in Zahlen wider. So schloss sie das Jahr 2021 mit einem Minus von 2 300 Euro ab, was aber bei einem guten Vermögensstand durchaus zu verschmerzen ist. Weiterhin ein Hit ist das von ihr betreute Essen auf Rädern, das in diesem Jahr bereits 50 Jahre „rollt“ und aktuell täglich 85 bedürftige Menschen in Bensheim mit seinen Stadtteilen und Zwingenberg versorgt.

Die Kassenprüferinnen Hannelore Volk und Karin Schuchmann bestätigten die einwandfreie Kassenführung und beantragten die Entlastung des Vorstands. Diese erfolgte bei vier Enthaltungen einstimmig.

Wichtigster Punkt des Tages war ohne Zweifel die Ergänzungswahl des ersten Vorsitzenden. Bei der Vorstandswahl 2021 weilte Amtsinhaber Thorsten Schrader zur Kur und hatte wegen einer Terminverwechslung auch die Vorlage einer Einverständniserklärung verpasst. Bei drei Enthaltungen wurde Schrader nun nachträglich wieder zum 1. Vorsitzenden gewählt.

Förderprogramm „Fit im Alter“

Ehrungen wurden 17 Mitgliedern für langjährige Mitgliedschaft zuteil. Leider konnten nur vier der Geehrten ihre Urkunde persönlich entgegennehmen. Am längsten dabei waren diesmal mit 35 Jahren Edith Sauerbrey, Hannelore Volk und Franz-Josef Lickteig sowie mit 40 Jahren Sigrid Esinger.

Unter Verschiedenes stellte Schriftführer Horst Knop ein von ihm angedachtes Senioren-Förderprogramm „Fit im Alter“ und ein Seminar „Sicherer Umgang mit Handy, Smartphone und Tablet“ vor, das in Kürze an den Start geht und auf Anhieb ausgebucht ist. kn