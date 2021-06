Bensheim. Das AWG-Mode-Center hat auch in Bensheim seine Türen wieder geöffnet – und zwar im Fachmarktzentrum in der Fabrikstraße 6. Das Sortiment reicht auf einer Fläche von über 800 Quadratmetern von Damen-, Herren-, Kinder- und Babykleidung bis hin zu Accessoires. Die Filiale bietet Modemarken wie , Esprit, Jack & Jones, Vero Moda, Only, Puma und Adidas. Mit rund 240 Filialen gehört AWG nach eigenem Bekunden zu den größten Textil-Filialisten Deutschlands. red

