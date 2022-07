Nach Unfall in Bensheim: 83-Jährige erliegt Verletzungen

Bensheim. Beim rückwärts Ausparken hat eine 54 Jahre alte Autofahrerin am Montag (11.), gegen 11.20 Uhr, vor einer Apotheke in der Schwanheimer Straße in Bensheim eine hinter dem Fahrzeug auf dem Gehweg vorbeilaufende 83 Jahre alte Fußgängerin touchiert. Die Seniorin stürzte und zog sich hierbei Verletzungen am Kopf zu, wie die Polizei berichtet. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 83-Jährige erlag am Mittwoch (13.) in einer Klinik ihren Verletzungen.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger zur weiteren Klärung der Unfallursache hinzugezogen.