Autofahrerin kracht am Berliner Ring gegen eine Hauswand

Bensheim. Ein aufsehenerregender Unfall mit glimpflichem Ausgang ereignete sich am frühen Samstagabend am Berliner Ring: Eine 50 Jahre alte Fahranfängerin und ihre 73-jährige Mutter aus Bensheim waren gegen 17.25 Uhr mit dem Pkw in Fahrtrichtung Wormser Straße unterwegs.

Wie die Polizei mitteilt, kam die Fahrzeugführerin an der Ecke Robert-Bosch-Straße aus bislang ungeklärter Ursache über den Bordstein auf den Gehweg ab, stieß zunächst an einen Stromkasten und krachte im weiteren Verlauf in den Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses am Berliner Ring.

Die Fahrzeugführerin und ihre Beifahrerin wurden leicht verletzt und kamen zwecks weiterer Untersuchung in das Klinikum Darmstadt und das Krankenhaus in Bensheim. Personen aus dem Wohnhaus wurden nicht verletzt.

Hinweise auf einen Alkohol-, Drogen oder Medikamentenmissbrauch lagen laut Polizei nicht vor. Der entstandene Sachschaden wurde von den Beamten auf rund 25 000 Euro geschätzt.