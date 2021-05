Autofahrer prallt gegen eine Mauer

Bensheim. Auf insgesamt rund 20 000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der am Freitag gegen 11.30 Uhr durch einen Autounfall im Bereich der Kreuzung Neckarstraße/Rodensteinstraße verursacht wurde.

AdUnit urban-intext1

Ein 51 Jahre alter Mann aus Bensheim war mit seinem VW Tiguan in der Neckarstraße unterwegs, als er – vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls – für einen Moment die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er streifte zunächst eine Hauswand und prallte dann frontal gegen eine Mauer und einen Parkscheinautomaten an der Einmündung der Rodensteinstraße.

Mauer stürzte ein

Infolge des Aufpralls stürzte die Mauer auf einer Länge von rund fünf Metern ein. Der Fahrer wurde nur leicht verletzt, wurde aber zur weiteren Abklärung seines Gesundheitszustandes ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand laut Polizei ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 15 000 Euro. Die Schäden an Mauer und Parkscheinautomaten werden auf rund 5000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung vor Ort war auch die Feuerwehr Bensheim mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften; Einsatzleiter war Alexander Merk. red