Auto überschlägt sich, Fahrer unverletzt

Bensheim. Unfall mit glimpflichem Ausgang am Freitagnachmittag auf der Robert-Bosch-Straße: Ein 79 Jahre alter Mann aus Lorsch war gegen 13.45 Uhr mit seinem Kia in Richtung Lorsch unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache kurz vor der Ausfahrt auf die B47 nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Das Auto touchierte die Leitplanke, überschlug sich und kam auf dem Dach im Gebüsch neben der Fahrbahn zum Liegen. Die alarmierte Bensheimer Feuerwehr musste die Autotür aufschneiden, der Fahrer war dann aber in der Lage, selbstständig aus dem Wagen zu klettern. Dem ersten Augenschein nach blieb er unverletzt, er wurde aber zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Laut einer Sprecherin des Polizeipräsidiums Südhessen entstand an dem Auto Totalschaden.

Während der Bergungsarbeiten musste ein Fahrstreifen gesperrt werden, zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es dadurch aber nicht. red/Bild: Strieder

