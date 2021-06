Auto landete nach Unfall auf der B47 auf dem Dach

Bensheim. In der Nacht auf Samstag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Nibelungenstraße (B 47) in Schönberg. Dabei wurde eine Autofahrerin verletzt. Sie kam gegen 1.30 Uhr – nach Angaben von Einsatzkräften vor Ort – aus Richtung Lautertal in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort mit einem geparkten Wagen zusammen – der wiederum auf einen vor ihm abgestellten Pkw geschoben wurde.

Wuchtiger Aufprall

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Auto der Frau und blieb auf dem Dach mitten auf der Bundesstraße liegen. Polizei, Rettungsdienst sowie die Feuerwehr wurden alarmiert. Die Feuerwehrmänner stellten das Fahrzeug wieder auf die Reifen und säuberten die Straße. Für die Dauer des Einsatzes musste die Nibelungenstraße gesperrt werden. Nähere Angaben zur Unfallursache und der Schadenshöhe konnte die Polizei am Samstag nicht machen. Immerhin soll sich die Frau keine schweren Verletzungen zugezogen haben.

