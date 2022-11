Auto in der Bensheimer Taunusstraße aufgebrochen

Bensheim. In der Nacht zum Donnerstag haben Kriminelle in einem Hyundai, der in einer Tiefgarage in der Taunusstraße parkte, nach Beute gesucht.

Um in den Innenraum zu gelangen, hatten die Täter zuvor eine Scheibe des Fahrzeugs zerstört. Sie erbeuteten anschließend Münzgeld und ein E-Book.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (K21/22) zu melden. Unter der Rufnummer 06252/7060 sind die Beamtinnen und Beamten zu erreichen. pol