Auszeit für den Körper

Bensheim. Am 29. April bietet die SSG Bensheim einen Bewegungs- und Entspannungsworkshop für alle an, die sich eine kleine Auszeit vom Alltag nehmen und in Bewegung kommen möchten, die den Körper stärken und guttun.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Qi Gong, Yoga und Entspannung

Hierzu werden unter anderem Übungen aus dem Qi Gong, Rücken-und Nackentraining, Yoga und mehr genutzt. Die Workshopleiterin Verena Egger, ausgebildete Bewegungs- und Entspannungspädagogin und langjährige Trainerin, gibt Informationen zu den Wirkungsweisen der Bewegungen im Körper sowie individuelle Tipps.

Kleine effektive Übungen für den Alltag sowie verschiedene Entspannungsmethoden runden den Workshop ab. Körper, Geist und Seele werden für kurze Zeit im Fokus sein und den Alltag vergessen lassen.

Mehr zum Thema Bensheim Ostermarkt an der Faktorei in Bensheim am Samstag Mehr erfahren

Termin des Workshops ist am Samstag, 29. April, von 10 bis 13 Uhr, in der Sporthalle der Hemsbergschule Bensheim. red