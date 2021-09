Auszeichnung für Richter

Bensheim/Wiesbaden. „Als ehrenamtliche Richterinnen und Richter stellen Sie unter Beweis, dass Ihnen das Wohl Ihrer Mitbürger am Herzen liegt und dass Sie Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen.“ Mit diesen Worten begrüßte die Hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann ehrenamtliche Richter sowie Schöffen aus ganz Hessen zur feierlichen Ehrung anlässlich besonders langjähriger Dienstjubiläen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Insgesamt 40 Ehrenamtliche wurden für eine 25-jährige Tätigkeit geehrt. Sowohl in der ordentlichen als auch in der Fachgerichtsbarkeit komme den Schöffen sowie den ehrenamtlichen Richtern eine besondere Bedeutung zu. Sie repräsentieren die Bürger, die Unternehmen und Verbände und die Sozialpartnerschaft innerhalb des gerichtlichen Verfahrens. Sie bringen nicht nur ihren Sachverstand und ihre Lebenserfahrung in das gerichtliche Verfahren ein. Ihre Teilnahme an den Entscheidungen erfordere ein intensives Erklären richterlicher Entscheidungen, erleichtere es aber auch, diese den Beteiligten und in der Öffentlichkeit besser zu vermitteln und damit Vertrauen beim Bürger zu schaffen.

Kraft, Ausdauer, Verlässlichkeit

Ein Ehrenamt erfordere Kraft, Ausdauer und Verlässlichkeit und manchmal koste es auch Nerven. Insbesondere aber erfordere das Ehrenamt Zeit.

„Ein demokratischer Rechtsstaat wie der unsere bedarf im besonderen Maße einer unabhängigen und starken Justiz. Und diese wiederum braucht den engagierten Einsatz ehrenamtlich tätiger Bürgerinnen und Bürger“, würdigte Eva Kühne-Hörmann die Jubilare.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nicht nur auf der Richterbank, sondern in sämtlichen Bereichen unserer Gesellschaft spiele das Ehrenamt eine herausragende Rolle. „Im Namen aller Hessinnen und Hessen möchte ich daher die Gelegenheit nutzen, Ihnen meinen höchsten Dank und größte Anerkennung für Ihre Tätigkeit ‚im Namen des Volkes‘ auszusprechen“, so die Justizministerin zum Abschluss.

Aus dem Kreis Bergstraße wurden fünf Ehrenamtliche ausgezeichnet: Winfried Knaup, Dietmar Ahlheim, Ewald Röder und Adam Bauer sind Ehrenamtliche Richter in Landwirtschaftssachen am Amtsgericht Bensheim, Adam Bauer ist Ehrenamtlicher Richter in Landwirtschaftssachen am Amtsgericht Fürth. red